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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
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Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Черчесов: «К большому сожалению, шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные»

сегодня, 21:57

Защитник «Спартака» и сборной России Георгия Джикия рассчитывает вернуться в строй к чемпионату мира после травмы крестообразных связок колена, хотя наставник российской национальной команды Станислав Черчесов сомневается, что игрок успеет восстановиться:

«Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикии. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу чемпионата мира, к 14 июня. То есть вся подготовка – мимо. Так что, к большому сожалению, шансы у Джикии попасть в состав минимальные. Я его, кстати, видел на днях на матче – выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи. Кстати, я и Кокорину, и Васину тоже недавно звонил».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:30
Жаль.....
Хороший игрок....
По молодости может и не всегда стабилен - но то что боец - это однозначно.....

И если в технике мы скорей всего уступаем примерно 27-ми сборным из 31-ой - то характер и боевитость как раз то за счёт чего мы могли продвинуться по сетке как можно дальше.....
И в этом плане будет очень не хватать этого игрока...
Верг
Верг
сегодня в 22:26
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил S010386A
    сегодня в 22:19
    Не груби ! ))
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 22:18
    Не помешало бы Игнашевича и Братьев снова в сборную вызвать.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Bekelman55
    сегодня в 22:17
    Bekelman55:
    чет много носятся с этим Джикией.
    Хочешь что бы с великим Панченко возились ? ))) Здоровья ребятам !
    drug01
    drug01
    сегодня в 22:15
    Надо опору делать только на здоровых,иначе в процессе игр уже не заменишь!
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 22:14
    чет много носятся с этим Джикией.
    Footbolista
    Footbolista ответил cpartak60
    сегодня в 22:13
    В зените одни мамани и Смольников неваляшка...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 22:12
    А вообще-то ,глубоко на94 на эту сборную ! Даже не ёкает нигде ,честно !
    EAGuar As
    EAGuar As
    сегодня в 22:10
    Удачи сборной России .
    Footbolista
    Footbolista ответил Семьнуль команда
    сегодня в 22:10
    Оптимист )...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Семьнуль команда
    сегодня в 22:09
    Семьнуль команда:
    Меньше пропустим.
      cpartak60
      cpartak60 ответил Семьнуль команда
      сегодня в 22:09
      Семьнуль команда:
      Меньше пропустим.
      с твоим зенитом в обороне все будет хорошо!07 точно салах сделает!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 22:04
      Непревзойденный мастер вольной борьбы в штрафной Кутепов с честью заменит одноклубника в сборной!!!
      Семьнуль команда
      Семьнуль команда
      сегодня в 21:58
      Меньше пропустим.
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