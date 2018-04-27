Черчесов: «К большому сожалению, шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгия Джикия рассчитывает вернуться в строй к чемпионату мира после травмы крестообразных связок колена, хотя наставник российской национальной команды Станислав Черчесов сомневается, что игрок успеет восстановиться:
«Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикии. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу чемпионата мира, к 14 июня. То есть вся подготовка – мимо. Так что, к большому сожалению, шансы у Джикии попасть в состав минимальные. Я его, кстати, видел на днях на матче – выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи. Кстати, я и Кокорину, и Васину тоже недавно звонил».
Хороший игрок....
По молодости может и не всегда стабилен - но то что боец - это однозначно.....
И если в технике мы скорей всего уступаем примерно 27-ми сборным из 31-ой - то характер и боевитость как раз то за счёт чего мы могли продвинуться по сетке как можно дальше.....
И в этом плане будет очень не хватать этого игрока...
Хороший игрок....
По молодости может и не всегда стабилен - но то что боец - это однозначно.....
И если в технике мы скорей всего уступаем примерно 27-ми сборным из 31-ой - то характер и боевитость как раз то за счёт чего мы могли продвинуться по сетке как можно дальше.....
И в этом плане будет очень не хватать этого игрока...