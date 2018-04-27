Черчесов: «К большому сожалению, шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгия Джикия рассчитывает вернуться в строй к чемпионату мира после травмы крестообразных связок колена, хотя наставник российской национальной команды Станислав Черчесов сомневается, что игрок успеет восстановиться:

«Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикии. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу чемпионата мира, к 14 июня. То есть вся подготовка – мимо. Так что, к большому сожалению, шансы у Джикии попасть в состав минимальные. Я его, кстати, видел на днях на матче – выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи. Кстати, я и Кокорину, и Васину тоже недавно звонил».