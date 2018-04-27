Конте: «Полученный в Италии опыт пошел Салаху на пользу»

Наставник «Челси» Антонио Конте считает, что аренда полузащитника Мохамеда Салаха в «Фиорентину» и «Рому», когда права на египтянина еще принадлежали «синим», пошла футболисту на пользу:

«Было ли ошибкой продать его в „Рому“? Всё не так просто. Мы говорим о том Салахе, который был четыре-пять лет назад. Сейчас же он значительно прибавил, стал гораздо сильнее.

Думаю, что опыт, который Мохамед получил в Италии, пошел ему на пользу. Сейчас он уже совсем не тот игрок, которым был раньше. Поэтому делать какие-либо сравнения тяжело».

Напомним, Салах выступает в «Ливерпуле» с июня 2017 года.