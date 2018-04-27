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Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
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Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
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Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

«Бавария» подписала профессиональный контракт с 18-летним воспитанником

сегодня, 22:18

Капитан юношеской команды «Баварии» Ларс Май подписал первый профессиональный контракт с мюнхенским клубом, рассчитанный на три года.

18-летний защитник уже успел дебютировать в первой команде, сыграв против «Ганновера» в матче 31-го тура Бундеслиги со стартовых минут.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отметил, что потенциал Ларса был заметен невооруженным глазом.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:33
Наконец то важное сообщение....
Я уж думал весь день про Венгера и Балотелли будем говорить.....
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