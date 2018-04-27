«Бавария» подписала профессиональный контракт с 18-летним воспитанником

Капитан юношеской команды «Баварии» Ларс Май подписал первый профессиональный контракт с мюнхенским клубом, рассчитанный на три года.

18-летний защитник уже успел дебютировать в первой команде, сыграв против «Ганновера» в матче 31-го тура Бундеслиги со стартовых минут.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отметил, что потенциал Ларса был заметен невооруженным глазом.