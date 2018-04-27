«Бавария» подписала профессиональный контракт с 18-летним воспитанником

Капитан юношеской команды «Баварии» Ларс Май подписал первый профессиональный контракт с мюнхенским клубом, рассчитанный на три года.
18-летний защитник уже успел дебютировать в первой команде, сыграв против «Ганновера» в матче 31-го тура Бундеслиги со стартовых минут.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отметил, что потенциал Ларса был заметен невооруженным глазом.
Nachwuchsspieler Lars Lukas #Mai unterschreibt Profivertrag. 👍 🔴⚪— FC Bayern München (@FCBayern) 27 апреля 2018 г.
➡ https://t.co/sz6ZmedIZN #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/3b9dGFZOIm
Я уж думал весь день про Венгера и Балотелли будем говорить.....
Я уж думал весь день про Венгера и Балотелли будем говорить.....