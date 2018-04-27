Черчесов: «Салах на данный момент является едва ли не лучшим игроком в мире»

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о звездах национальных команд Египта и Уругвая, с которыми россиянам предстоит встретиться в отборочной группе А на чемпионате мира:

«Согласен, что Салах на данный момент является едва ли не лучшим игроком в мире. Даже по последнему матчу Лиги чемпионов видно – умеет всё.

Почему у него такой взлёт в „Ливерпуле“? Изменился не только он, изменилось многое вокруг него. Клопп строил свой „Ливерпуль“ уже пару лет, Салаху там комфортно. Он попал в хорошую компанию, ему там нравится, он всех понимает, все понимают его, доверяют ему, а после ухода Коутиньо Салах почувствовал себя настоящим лидером. Плюс скорость, техника, талант.

В сборной Салах играет чуть по-другому. У главного тренера сборной Египта Эктора Купера немного другой футбол. И дело не в том, что в „Ливерпуле“ Салаха часто освобождают от оборонительных функций. Вопрос в том, с какой скоростью ему доставляют мяч. В сборной Египта он получает его на секунду позже, чем в „Ливерпуле“. Это мгновение решает очень многое на таком уровне.

Суарес и Кавани? Банальную вещь скажу, но мы все понимаем, кто такие Суарес и Кавани. Но именно для этого мы и проводили контрольные матчи с такими соперниками, как Аргентина, Испания, Бразилия и Франция, чтобы нас не смущали громкие имена».