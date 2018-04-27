Черчесов: «Салах на данный момент является едва ли не лучшим игроком в мире»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.35.559.5
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси6.74.21.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.25610.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.733.84.6
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.354.98.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.353.32.35
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи2.13.33.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.656.3
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.753.54.4
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.186.412.5
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-21.953.33.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Черчесов: «Салах на данный момент является едва ли не лучшим игроком в мире»

вчера, 22:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипет19.06.2018 в 21:00 Не начался

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о звездах национальных команд Египта и Уругвая, с которыми россиянам предстоит встретиться в отборочной группе А на чемпионате мира:

«Согласен, что Салах на данный момент является едва ли не лучшим игроком в мире. Даже по последнему матчу Лиги чемпионов видно – умеет всё.

Почему у него такой взлёт в „Ливерпуле“? Изменился не только он, изменилось многое вокруг него. Клопп строил свой „Ливерпуль“ уже пару лет, Салаху там комфортно. Он попал в хорошую компанию, ему там нравится, он всех понимает, все понимают его, доверяют ему, а после ухода Коутиньо Салах почувствовал себя настоящим лидером. Плюс скорость, техника, талант.

В сборной Салах играет чуть по-другому. У главного тренера сборной Египта Эктора Купера немного другой футбол. И дело не в том, что в „Ливерпуле“ Салаха часто освобождают от оборонительных функций. Вопрос в том, с какой скоростью ему доставляют мяч. В сборной Египта он получает его на секунду позже, чем в „Ливерпуле“. Это мгновение решает очень многое на таком уровне.

Суарес и Кавани? Банальную вещь скажу, но мы все понимаем, кто такие Суарес и Кавани. Но именно для этого мы и проводили контрольные матчи с такими соперниками, как Аргентина, Испания, Бразилия и Франция, чтобы нас не смущали громкие имена».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:59
Глушаков на данный момент является едва ли не лучшим банщиком мира, Самедов - едва ли не лучшим продавцом арбузов, а Комбаров - одним из лучших спортсменов по соотношению зарплата/качество игры (так как на ноль делить нельзя, он вообще бесконечно крут тут). А ведь есть ещё опция взять топового карманника. Так что и наши не лыком шиты))))
Footbolista
Footbolista ответил Чупакабра
вчера в 23:45
Стройматериалы не завезли...
Apsny
Apsny
вчера в 23:30
Дерево оно, которое тупо бьет, просто прет.
Чупакабра
Чупакабра
вчера в 22:57
Черчесов красиво конечно все объяснил, разложил. Вопрос один. Почему у нас в сборной хотя бы на половину такой климат не построить, игру.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:55
" Клопп уже строил свой Ливерпуль несколько лет". А Вы сколько лет сборную строите? " Проводили матчи с Аргентиной, Бразилией, Испанией, Францией, чтобы нас не смущали громкие имена". Большинство футболистов сборной играют в ЕК за свои клубы. Они что с клубами из Андорры и Гибралтара играют? Засмущаются бедняжки от громких имен? Вы о чем?
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:55
На секунду позже в сборной Египта - это не спасёт, если у нас на пол часа всё позже! А то, что строил Клопп, у нас вообще утопия построить!
Чупакабра
Чупакабра
вчера в 22:48
Заранее отмазы пошли!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 22:47
Был бы еще и Черчесов одним из лучших тренеров...
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