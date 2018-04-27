СМИ: Фассоне и Мирабелли рассорились из-за Мино Райолы

Между директорами «Милана» Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли произошел конфликт, сообщают в Италии. Вчера они встречались с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо, чтобы обсудить стратегию клуба и задачи на следующий сезон. Разногласия по ряду вопросов привели к расколу, хотя и до этого отношения между специалистами оставались прохладными. Сейчас Мирабелли и Фассоне почти не разговаривают друг с другом.

По информации источника, предметом спора стали расхождения в вопросе о том, как обращаться с футбольными агентами, в частности — с Мино Райолой, представляющим интересы игроков «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы, Иньяцио Абате и Джакомо Бонавентуры.