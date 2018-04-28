Кечинов: «„Спартаку“ надо цепляться хотя бы за теоретические шансы на первое место»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Амкара» в 28-м туре РФПЛ:

«Эта игра очень важна для обеих команд. Пока у „красно-белых“ есть хотя бы теоретические шансы на первое место, надо за них цепляться. В случае победы у команды появится возможность переломить неудачную серию и лишить критиков повода лить на себя грязь. Думаю, в „Спартаке“ собраны настоящие профессионалы своего дела, которые соберутся и добьются нужного результата.

Что же касается „Амкара“, то пермяки ещё не обезопасили себя от вылета в ФНЛ, поэтому каждое очко для них сейчас на вес золота».

В предыдущем туре «Амкар» на выезде переиграл «Тосно» (2:0), а «Спартак» на своём поле уступил «Ахмату» (1:3).