Винисиус: «Роналду – один из источников моего вдохновения»

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор, который в будущем станет игроком «Реала», рассказал о своём отношении к лидеру «Королевского клуба» Криштиану Роналду:

«Каждый день я благодарю Господа за то, что он одарил меня возможностью играть в футбол. Многие мечтают о таком подарке, но мало кто его получает. У меня есть этот дар, но я намерен развивать свои способности ещё больше. В этом отношении источником моего вдохновения является Криштиану Роналду. Я восхищаюсь тем, что он делает на протяжении последних десяти лет, играя на таком высоком уровне. Это не просто талант и класс, но и тяжёлая работа. Надеюсь, что однажды скажу ему об этом лично».