Зинченко: «Мои слова о жизни в Англии неверно перевели»

Украинский полузащитник Александр Зинченко прокомментировал своё интервью, в котором было сказано, что он недоволен жизнью в Англии.

«Разочарован тем, что мои слова были неверно переведены. Мне очень повезло быть игроком одного из лучших в мире клубов, и, хотя в Англии всё по-другому, мне нравится моя жизнь в Манчестере, и я благодарен за поддержку всем живущим здесь болельщикам.

Теперь всё внимание на достижение положительного результата в матче с „Вест Хэмом“ в эти выходные!» — написал Зинченко на своей странице в Instagram.