Касильяс об Иньесте: «Глубочайшее уважение при остром соперничестве»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.35.559.5
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси6.74.21.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.25610.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.733.84.6
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.3359.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.253.32.4
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи2.13.33.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.683.54.9
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-21.953.33.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.186.412.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Касильяс об Иньесте: «Глубочайшее уважение при остром соперничестве»

сегодня, 07:53

Экс-голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс пожелал удачи бывшему партнёру по национальной команде Андресу Иньесте, который вчера объявил о том, что проводит свой последний сезон в составе «Барселоны».

«Для меня было удовольствием наслаждаться твоей игрой в Испании и обмениваться с тобой футболками. В сборной мы вместе одерживали самые прекрасные победы. Играя за разные клубы, при остром соперничестве, мы сохраняли глубочайшее уважение друг к другу! Удачи тебе, Андрес Иньеста, на твоём новом этапе», — написал Касильяс в своём «твиттере».

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin
сегодня в 09:14
Зайчик как мощно бомбяянчик..Аха-ха)
The Frei
The Frei ответил Killofwrath
сегодня в 09:12
Killofwrath:
ну если приплетать победы столетней давности, то Реал типа лучше. А если хотя бы брать отрезок - последние лет 10, то думаю очевидно, что Реал - денежный мешок, а Барса - великий клуб
А ну если не приплетать победы 100 летней давности, то Челси САМЫЙ титулованный клуб Англии, после МЮ Фергюсона канечнА.
zayrchik
zayrchik ответил Killofwrath
сегодня в 09:03
Killofwrath:
ну если приплетать победы столетней давности, то Реал типа лучше. А если хотя бы брать отрезок - последние лет 10, то думаю очевидно, что Реал - денежный мешок, а Барса - великий клуб
скажи мне одно.. ты называешь Реал мешком, при том, что барселона купила только за месяц Коутиньо за 170 тысяч евро и Дембеле за 150... и ты называешь Реал мешком?)))) АХАХАХАХАХАХ за 2 транфсера 350 тысяч с бонусами.. ты дилетант, ты понимаешь что это за сумма? Реал купил Бейла и Роналду ещё во времена динозавров по 95 миллионов евро... и всё, это были последние громкие трансферы, остальные игроки были куплены от 5 до 40 миллионов.. ты кого называешь мешком? Реал выиграл 3 лч за 4 года и 2 подряд, то, чего не делал ни один клуб мира, с одним и тем же составом... и может и третий раз подряд.. а барсиланка смотрит полуфинал уже 3 год подряд у телевизора.. сейчас барселона такой же мешок как и ПСЖ, МС И МЮ ... не более
Killofwrath
Killofwrath ответил zayrchik
сегодня в 08:54
zayrchik:
великий клуб ? Барселонака что ли?) ахахаха великий клуб в Испании - Реал.. по личным встречам, по кубкам ЛЧ и по победам в Ла лиге.. так что если ты называешь свой клуб великим, тогда подумай что есть РЕАЛ) кстати я всегда уважал Касильяса, но если голкипер пропускает почти всё, что летит в ворота.. то значит ему лучше не подводить команду и самому уйти, как думаешь?.. Касильяс потерял место в основе, что по твоему если он легенда клуба, так теперь он имеет право играть сколько захочет и просто подводить команду? где логика? его все уважают и он легенда клуба, но у любого игрока в топ клубе настаёт момент, когда он должен сам уйти.. что бы не подводить партнёров..таков футбол.. жесток, но какой есть..а ты забыл как Барселонака выкинула Дани Алвеса? 8 лет в Барселона, столько времени и его просто выкинули.. так о чём ты говоришь? двойные стандарты?
ну если приплетать победы столетней давности, то Реал типа лучше. А если хотя бы брать отрезок - последние лет 10, то думаю очевидно, что Реал - денежный мешок, а Барса - великий клуб
zayrchik
zayrchik ответил Limb
сегодня в 08:33
Limb:
Жаль касильяс что ты выбрал не тот клуб. Тебя вышвырнули как мусор. А смотри как проводят своих барса треблы золотые дубли. Таким должен быть великий клуб. А не бросать своих как это сделал маргарин дешевый.
великий клуб ? Барселонака что ли?) ахахаха
великий клуб в Испании - Реал..
по личным встречам, по кубкам ЛЧ и по победам в Ла лиге..
так что если ты называешь свой клуб великим, тогда подумай что есть РЕАЛ)
кстати я всегда уважал Касильяса, но если голкипер пропускает почти всё, что летит в ворота.. то значит ему лучше не подводить команду и самому уйти, как думаешь?.. Касильяс потерял место в основе, что по твоему если он легенда клуба, так теперь он имеет право играть сколько захочет и просто подводить команду? где логика? его все уважают и он легенда клуба, но у любого игрока в топ клубе настаёт момент, когда он должен сам уйти.. что бы не подводить партнёров..таков футбол.. жесток, но какой есть..а ты забыл как Барселонака выкинула Дани Алвеса? 8 лет в Барселона, столько времени и его просто выкинули.. так о чём ты говоришь? двойные стандарты?
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 08:32
Хорошо сказал
Limb
Limb
сегодня в 08:10
Жаль касильяс что ты выбрал не тот клуб. Тебя вышвырнули как мусор. А смотри как проводят своих барса треблы золотые дубли. Таким должен быть великий клуб. А не бросать своих как это сделал маргарин дешевый.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:03
Касильяс хотел не об Иньесте сказать, а о себе напомнить.
ndedov
ndedov
сегодня в 08:00
Почтительное отношение все таки, хотя и соперники были всегда. Ценю такое. Заслужил он такое отношение к себе. Игрок высочайшего класса и главное не скандалист, тихо играл и завоевывал титулы.
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