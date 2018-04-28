Касильяс об Иньесте: «Глубочайшее уважение при остром соперничестве»

Экс-голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс пожелал удачи бывшему партнёру по национальной команде Андресу Иньесте, который вчера объявил о том, что проводит свой последний сезон в составе «Барселоны».
«Для меня было удовольствием наслаждаться твоей игрой в Испании и обмениваться с тобой футболками. В сборной мы вместе одерживали самые прекрасные победы. Играя за разные клубы, при остром соперничестве, мы сохраняли глубочайшее уважение друг к другу! Удачи тебе, Андрес Иньеста, на твоём новом этапе», — написал Касильяс в своём «твиттере».
Ha sido un placer poder disfrutar de tu fútbol en España y compartir vestuario contigo. Juntos, ganamos lo más bonito. Por separado, máxima rivalidad con el mayor respeto! Suerte @andresiniesta8 en tu nueva etapa. #GraciasIniesta pic.twitter.com/ATI0JNeyPO— Iker Casillas (@IkerCasillas) 27 апреля 2018 г.
великий клуб в Испании - Реал..
по личным встречам, по кубкам ЛЧ и по победам в Ла лиге..
так что если ты называешь свой клуб великим, тогда подумай что есть РЕАЛ)
кстати я всегда уважал Касильяса, но если голкипер пропускает почти всё, что летит в ворота.. то значит ему лучше не подводить команду и самому уйти, как думаешь?.. Касильяс потерял место в основе, что по твоему если он легенда клуба, так теперь он имеет право играть сколько захочет и просто подводить команду? где логика? его все уважают и он легенда клуба, но у любого игрока в топ клубе настаёт момент, когда он должен сам уйти.. что бы не подводить партнёров..таков футбол.. жесток, но какой есть..а ты забыл как Барселонака выкинула Дани Алвеса? 8 лет в Барселона, столько времени и его просто выкинули.. так о чём ты говоришь? двойные стандарты?
великий клуб в Испании - Реал..
по личным встречам, по кубкам ЛЧ и по победам в Ла лиге..
так что если ты называешь свой клуб великим, тогда подумай что есть РЕАЛ)
кстати я всегда уважал Касильяса, но если голкипер пропускает почти всё, что летит в ворота.. то значит ему лучше не подводить команду и самому уйти, как думаешь?.. Касильяс потерял место в основе, что по твоему если он легенда клуба, так теперь он имеет право играть сколько захочет и просто подводить команду? где логика? его все уважают и он легенда клуба, но у любого игрока в топ клубе настаёт момент, когда он должен сам уйти.. что бы не подводить партнёров..таков футбол.. жесток, но какой есть..а ты забыл как Барселонака выкинула Дани Алвеса? 8 лет в Барселона, столько времени и его просто выкинули.. так о чём ты говоришь? двойные стандарты?