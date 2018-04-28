Касильяс об Иньесте: «Глубочайшее уважение при остром соперничестве»

Экс-голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс пожелал удачи бывшему партнёру по национальной команде Андресу Иньесте, который вчера объявил о том, что проводит свой последний сезон в составе «Барселоны».

«Для меня было удовольствием наслаждаться твоей игрой в Испании и обмениваться с тобой футболками. В сборной мы вместе одерживали самые прекрасные победы. Играя за разные клубы, при остром соперничестве, мы сохраняли глубочайшее уважение друг к другу! Удачи тебе, Андрес Иньеста, на твоём новом этапе», — написал Касильяс в своём «твиттере».