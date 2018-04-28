Семшов мечтает тренировать «Барселону»

Бывший российский футболист Игорь Семшов в интервью YouTube-каналу «ЛетМиСпик» рассказал о своей тренерской мечте.

«Клуб мечты, который хотел бы тренировать - „Барселона“. А как по-другому? Тот клуб, который будет во мне востребован, как в главном тренере, тот я и хочу тренировать.

Финансовые условия для меня не важны. Важно, чтобы игроки в срок получали зарплату и были сосредоточены на футболе. Если игрок сосредоточен на игре, то и тренер может с него требовать. Только на любви к футболу долго не протянешь, у всех семьи».

Семшов в данный момент работает тренером в тульском «Арсенале».