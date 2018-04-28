Ловчев: «„Спартак“ соберется и обыграет „Амкар“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 28-го тура РФПЛ «Амкар» - «Спартак».

«Думал, после поражения в Кубке от „Тосно“ игроки „Спартака“ соберутся, поговорят, захотят доказать. Но ничего не доказали, в матче с „Ахматом“ играли еще хуже. И понятно, что сейчас главная задача тренера вывести из состояния грогги футболистов. Мне звонят люди и спрашивают: „Они что, плавят Карреру?“ Да, ерунда, никого они не плавят! С такой игрой только себя плавят.

Игра у команды не поставлена, и каждый раз, когда „Спартак“ проигрывает, это хорошо видно. Каррера часто говорил о блестящих глазах после того, как возглавил команду. Но сейчас это уже не работает – глаза не блестят. А футбола у команды нет. Но нельзя же так плохо выглядеть, как выглядели Промес и Фернандо в матче с „Ахматом“. Они что, разучились играть в футбол? Не разучились. Мы же знаем, как они умеют играть. Вот сейчас тренер и должен проявить свой класс, чтобы вывести игроков из этого состояния через тренировки, через индивидуальные беседы.

„Спартак“ еще все не потерял, и, прежде всего, команда претендует на второе место. В 28-м туре конкуренты играют между собой.

В Перми очень крепкая команда, которая борется за выживание. Но, мне кажется, что „Спартак“ соберется и выиграет 2:0»