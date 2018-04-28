Появились фотографии домашней формы «Баварии» на сезон 2018/19

Появились фотографии новой домашней формы «Баварии» на сезон 2018/19. Новый комплект формы изготовлен в традиционных цветах, однако теперь на футболке располагается геометрический узор. Больше фотографий можно увидеть по ссылке.

BREAKING: Bayern Munich 18-19 Home kit leaked - first real picture: https://t.co/B95F6W5daM — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 28 апреля 2018 г.

Недавно в Сеть попали фотографии домашней и выездной формы «Коринтианс».