Появились фотографии домашней формы «Баварии» на сезон 2018/19

Появились фотографии новой домашней формы «Баварии» на сезон 2018/19. Новый комплект формы изготовлен в традиционных цветах, однако теперь на футболке располагается геометрический узор. Больше фотографий можно увидеть по ссылке.
Недавно в Сеть попали фотографии домашней и выездной формы «Коринтианс».
сначала в новости прочитал домашняя форма барселоны..
думаю зайду посмотрю, хотел заказать, что бы кинуть на пол в туалете...
сначала в новости прочитал домашняя форма барселоны..
думаю зайду посмотрю, хотел заказать, что бы кинуть на пол в туалете...