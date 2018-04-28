Полиция Рима: «Не собираемся ограничивать болельщиков „Ливерпуля“»

Глава полиции Рима Джорджо Лучиани сообщил, что в городе не будет каких-то беспрецедентных мер безопасности во время матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Во время игры в Англии ножевое ранение получил фанат «красных», который до сих пор находится в коме.

«Мы начали подготовку к этой игре за несколько недель до начала, то есть еще до игры в Ливерпуле. Меры безопасности будут высокими, учитывая, что приедут болельщики из Англии. Однако каких-то конкретных указаний полиция не получала. Мы не собираемся ограничивать болельщиков „Ливерпуля“, приглашаем их в наш город. Будем внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить каких-то проблем, однако у нашей полиции нет цели ущемлять права фанатов „красных“».