Клопп - о матче со «Сток Сити»: «Для меня это игра сезона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 36-го тура АПЛ против «Сток Сити».

«Я думаю только о победе. У нас точно такая же ситуация, как и у „Сток Сити“, мы хотим выиграть этот матч. Для меня это игра сезона. Это финал.

Как мы можем дать отдых нескольким игрокам, если у них нет травм и они готовы выйти на поле? Что скажут люди в других клубах? У нас есть свои цели. Мы не можем сделать тысячу изменений, потому что у нас нет возможностей для этого».



Напомним, что в матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Бромвичем».