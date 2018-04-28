«Реал» готов предложить 70 млн фунтов за полузащитника «Манчестер Сити»

Сообщается, что полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане заинтересовал «Реал».



В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил 13 мячей и отдал 14 голевых передач во всех турнирах за «горожан». Прекрасная форма хавбека привлекла внимание «королевского клуба». Руководство «сливочных» считает, что игроки подобного класса смогут сыграть ключевую роль в полузащите команды, а также будут постоянно снабжать мячами Криштиану Роналду. Ориентировочная трансферная стоимость Сане составляет 70 миллионов фунтов.