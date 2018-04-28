«Вест Хэм» решил не выкупать Харта у «Манчестер Сити»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.325.258.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.3359.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.953.32.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 15’ Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 18’ Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:0 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 17’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.053.33.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.26.111.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

«Вест Хэм» решил не выкупать Харта у «Манчестер Сити»

сегодня, 13:09

«Вест Хэм» не будет активировать опцию выкупа в арендном соглашении вратаря Джо Харта, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

Харт ушел в «Вест Хэм» за игровой практикой, однако и там он на время становился даже запасным вратарем, хотя сейчас вернул себе первый номер в команде. Тем не менее руководство клуба не собирается подписывать вратаря на постоянной основе.

Пока не известно, будет ли Харт основным вратарем сборной Англии на чемпионате мира, поскольку за это место конкурируют также Джек Батлэнд и Джордан Пикфорд.

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Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 14:01
Вовремя одумались
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