«Вест Хэм» решил не выкупать Харта у «Манчестер Сити»

«Вест Хэм» не будет активировать опцию выкупа в арендном соглашении вратаря Джо Харта, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

Харт ушел в «Вест Хэм» за игровой практикой, однако и там он на время становился даже запасным вратарем, хотя сейчас вернул себе первый номер в команде. Тем не менее руководство клуба не собирается подписывать вратаря на постоянной основе.

Пока не известно, будет ли Харт основным вратарем сборной Англии на чемпионате мира, поскольку за это место конкурируют также Джек Батлэнд и Джордан Пикфорд.