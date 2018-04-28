Эмре Джан согласился на переход в «Ювентус»

По версии источника, полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан дал свое согласие на переход в «Ювентус».



Действующий контракт хавбека с мерсисайдцами рассчитан до конца нынешнего сезона, а это значит, что летом игрок в качестве свободного агента может перейти в любой клуб. Туринская команда находится в числе фаворитов в борьбе за Эмре, однако на футболиста также претендовали «Бавария» и «Манчестер Сити».



Отмечается, что последние контакты «старой синьоры» с Джаном показывают очень оптимистичные результаты, полузащитник согласился на переезд в Турин. Контракт хавбека с «Ювентусом» будет рассчитан на 5 лет, а зарплата составит 5 млн евро в год.