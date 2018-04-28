Опровергнуты слухи о покупке прав на телетрансляцию РФПЛ за 11 млрд рублей

Директор по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью Dentsu Aegis Network Russia Ирина Белозёрцева опровергла слухи о покупке прав на телетрансляцию матчей РФПЛ за 11 млрд рублей. Ранее в Сети ходили слухи, что агенство предложило такую сумму за права на показ РФПЛ в течение следующих пяти лет.



«Информация о том, что основатели Dentsu Aegis Network Russia и O.K. Solutions Олег Поляков и Кирилл Матвеев предложили РФПЛ 11 млрд рублей за полный пакет вещательных прав на следующие пять сезонов, не соответствует действительности. ООО „Агентство спортивного маркетинга“, отправившее президенту РФПЛ Сергею Прядкину письмо с данным предложением, обращалось с предложением вложить финансовые средства к инвесткомпании O.K. Solutions. Однако ни о каких договорённостях и конкретной сумме речи не идёт».



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