Опровергнуты слухи о покупке прав на телетрансляцию РФПЛ за 11 млрд рублей

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 Идет второй тайм, 66’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.384.87.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.3359.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус33.252.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 90’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 67’ Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.153.253.25
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.26.111.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Опровергнуты слухи о покупке прав на телетрансляцию РФПЛ за 11 млрд рублей

сегодня, 14:04

Директор по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью Dentsu Aegis Network Russia Ирина Белозёрцева опровергла слухи о покупке прав на телетрансляцию матчей РФПЛ за 11 млрд рублей. Ранее в Сети ходили слухи, что агенство предложило такую сумму за права на показ РФПЛ в течение следующих пяти лет.

«Информация о том, что основатели Dentsu Aegis Network Russia и O.K. Solutions Олег Поляков и Кирилл Матвеев предложили РФПЛ 11 млрд рублей за полный пакет вещательных прав на следующие пять сезонов, не соответствует действительности. ООО „Агентство спортивного маркетинга“, отправившее президенту РФПЛ Сергею Прядкину письмо с данным предложением, обращалось с предложением вложить финансовые средства к инвесткомпании O.K. Solutions. Однако ни о каких договорённостях и конкретной сумме речи не идёт».

Гвоздь в крышку гроба. Новый ТВ-контракт РФПЛ

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Все комментарии
bsww
bsww
сегодня в 14:46
Итого чуть меньше 150 млн евро за 5 лет, по 30 млн евро за сезон. Наши как минимум должны 50 млн выжать за сезон, в идеале 160 млн (каждому по 10 млн евро). Только все смотрят на трибуны, а не на поле. А у нас трибуны пустые. Их логика проста, если свой народ не смотрит, то зачем нам платить огромные деньги. Если бы на все матчи ходили 75% от вместимости, то другой разговор
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:40
Весьма дорого.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:37
Не получилось, бывает!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 14:32
Нужно улубам дать права на трвнсляцию своих матчей в своем регионе .
Брулин
Брулин
сегодня в 14:30
Забавно РФПЛ себе цену набивает)
ребята к успеху шли, но не фартануло)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:18
ПЛАТИТЬ ЗА РПЛ ЭТО БРЕД
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