«Тамбов» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Динамо СПб»

В матче 35-го тура ФНЛ «Динамо СПб» и «Тамбов» поделили очки.
Санкт-Петербург, МСА «Петровский»
«Динамо СПб» – «Тамбов» – 1:1 (1:0)
Гол: Бычков 6, Игнатович 88.
«Динамо СПб»: Генералов, Ходжаниязов, Юрганов, Бычков (Житников 68), Коваленко (Дворников 90+3), Бабенков, Кулишев, Лагатов, Соловьев, Киреенко, Барсов.
Главный тренер: Александр Точилин.
«Тамбов»: Вавилин, Гультяев (Сергеев 79), Мищенко, Рыбин, Шляков, Чернышов (Килин 60 (Архипов 70)), Кашчелан, Мурнин, Шевчук, Игнатович, Часовских (Трусевич 38).
Главный тренер: Андрей Талалаев.
Предупреждения: Шляков 18, Кашчелан 25, Соловьев 29, Ходжаниязов 34, Трусевич 59, Архипов 71, Рыбин 83, Сергеев 90+1.
Удаление: Кашчелан 39.
Судья: Игорь Федотов.
В другом матче тура «Луч-Энергия» и «Кубань» разошлись миром.