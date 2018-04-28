Антон Миранчук пока раздумывает над тем, чтобы уйти в кино

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признался, что пока не раздумывает над тем, чтобы уйти в кино. В среду состоялась презентация сериала «Вне игры», основной площадкой которого является инфраструктура «Локомотива». В нем рассказывается о том, в каких условиях занимаются молодые футболисты клубной академии. В съемках принимали участие игроки московского клуба.



«Атмосфера была рабочая, мы попробовали себя в новой роли, полностью отдавались делу, как и в футболе, так что уверен, что получится круто. Мне кажется, в сериале удалось честно показать футбол, потому что каждый из нас понимает, каково это. Мы сами через подобное прошли, и это передастся зрителю, который поймет, что футбол - это не только какая- то богатая и роскошная жизнь, но и травмы, переживания, эмоции, нервы. Сами пока не думали перейти из футбола в актеры», - отметил Антон Миранчук.



Ранее Миранчук прокомментировал предстоящий матч РФПЛ против «Краснодара».