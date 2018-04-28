Антон Миранчук пока раздумывает над тем, чтобы уйти в кино

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
17:15 6’ Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б1.83.64.4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.384.87.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.3359.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус33.252.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.153.253.25
17:00 21’ Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.26.111.5

Антон Миранчук пока раздумывает над тем, чтобы уйти в кино

сегодня, 16:50

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признался, что пока не раздумывает над тем, чтобы уйти в кино. В среду состоялась презентация сериала «Вне игры», основной площадкой которого является инфраструктура «Локомотива». В нем рассказывается о том, в каких условиях занимаются молодые футболисты клубной академии. В съемках принимали участие игроки московского клуба.

«Атмосфера была рабочая, мы попробовали себя в новой роли, полностью отдавались делу, как и в футболе, так что уверен, что получится круто. Мне кажется, в сериале удалось честно показать футбол, потому что каждый из нас понимает, каково это. Мы сами через подобное прошли, и это передастся зрителю, который поймет, что футбол - это не только какая- то богатая и роскошная жизнь, но и травмы, переживания, эмоции, нервы. Сами пока не думали перейти из футбола в актеры», - отметил Антон Миранчук.

Ранее Миранчук прокомментировал предстоящий матч РФПЛ против «Краснодара».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Антон Миранчук: «Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего»
Сегодня, 16:45 1
Никитин: «Нижний Новгород готов к приему гостей во время ЧМ-2018»
Сегодня, 15:23 4
Соломатин: «„Краснодар“ и „Локомотив“ сыграют вничью»
Сегодня, 15:05 15
Опровергнуты слухи о покупке прав на телетрансляцию РФПЛ за 11 млрд рублей
Сегодня, 14:04 8
Кокорин: «Согласен, что Дзюба крохобор. Не согласен, что он недостоин вызова в сборную»
Сегодня, 13:40 20
Ловчев: «„Спартак“ соберется и обыграет „Амкар“»
Сегодня, 10:53 34
Обсудить
Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 17:13
У нас в футболе один киногерой, - Глушаков. Он и "С лёгким паром", и "В джазе только девушки"...)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100