Тудор: «Футболисты „Удинезе“ подавлены и обеспокоены»

Новый главный тренер «Удинезе» Игор Тудор считает, что его новая команда пребывает в депрессивном состоянии из-за плохих результатов в нынешнем сезоне.



«Я сказал ребятам, что им необходимо посмотреть в зеркало и подумать о важных вещах. Я пришел в команду, которая проиграла 11 игр подряд. Они все хорошие парни, но они не привыкли к подобным ситуациям.



Они подавлены и обеспокоены, но это естественно. Я попытаюсь сделать все возможное. Также ожидаю от команды хорошей работы.



Очевидно, что футболисты столкнулись с психологическим блоком. Единственный способ облегчить давление - добиться положительного результата».