Реконструированный гребной канал «Дон» открылся в Ростове накануне ЧМ-2018

Сообщается, что гребной канал «Дон» возле нового стадиона «Ростов-Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, открылся в субботу после реконструкции.



«Накануне чемпионата мы много делаем важных открытий, в том числе таких объектов, как сегодня - гребной канал „Дон“. Всему этому мощным импульсом послужил чемпионат мира, город получил массу спортивных объектов. Здесь появился роллердром, беговая дорожка, велодорожка, все это будет служить людям и как наследие после ЧМ-2018. Сегодня гребной канал соответствует международным стандартам», - сказал глава администрации города Виталий Кушнарев во время торжественной церемонии открытия.



Напомним, что 300 тысяч человек посетят фестиваль болельщиков в Ростове во время ЧМ-2018.