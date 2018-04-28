Симоне Индзаги: «Судьба „Лацио“ в наших руках»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги надеется, что команде удастся остаться в четверке по итогам текущего сезона.



«Наша судьба в наших руках. Мы постараемся квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, но для этого нам нужно побеждать в оставшихся матчах. У нас непростое расписание, особенно учитывая, что в последнем туре нам предстоит сыграть с прямым конкурентом за четвертое место „Интером“. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», - сказал Индзаги.



Напомним, что в прошлом туре Серии А «Лацио» одержал крупную победу над «Сампдорией».