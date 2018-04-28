«Крылья Советов» оказались сильнее «Факела» в премьерном матче на «Самара-Арене»

«Крылья Советов» одержали победу над «Факелом» в игре 35-го тура первенства ФНЛ. Это был первый матч на новой «Самара-Арене», которая построена к ЧМ-2018.

Самара, стадион «Самара Арена»

«Крылья Советов» - «Факел» 2:1 (0:1)

Голы: Соболев 60, Корниленко 70 (пенальти) - Кузьмин 21.

«Крылья Советов»: Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ятченко (Мияилович 66), Алиев, Кулик (Башкиров 62), Ланин, Чочиев, Корниленко, Соболев.

Главный тренер: Андрей Тихонов.

«Факел»: Федоров, Мустафин, Осипенко, Семенов, Хайманов, Афанасьев, Кузьмин (Арустамян 77), Мануковский, Алхазов (Лукьяновс 68), Амбарцумян, Лебеденко.

Главный тренер: Павел Гусев.

Предупреждения: Семенов 17, Кузьмин 27, Федоров 69.

Судья: Дмитрий Недвижай.

Ранее «Спартак-2» уступил «Шиннику».