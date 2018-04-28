«Крылья Советов» оказались сильнее «Факела» в премьерном матче на «Самара-Арене»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:1 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 0:0 Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.434.77.5
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 3:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б1.83.64.4
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 2:0 Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.384.87.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 71’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 4:0 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.35.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.153.253.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.26.111.5

«Крылья Советов» оказались сильнее «Факела» в премьерном матче на «Самара-Арене»

сегодня, 19:01
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Крылья Советов» одержали победу над «Факелом» в игре 35-го тура первенства ФНЛ. Это был первый матч на новой «Самара-Арене», которая построена к ЧМ-2018.

Самара, стадион «Самара Арена»

«Крылья Советов» - «Факел» 2:1 (0:1)
Голы: Соболев 60, Корниленко 70 (пенальти) - Кузьмин 21.

«Крылья Советов»: Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ятченко (Мияилович 66), Алиев, Кулик (Башкиров 62), Ланин, Чочиев, Корниленко, Соболев.
Главный тренер: Андрей Тихонов.

«Факел»: Федоров, Мустафин, Осипенко, Семенов, Хайманов, Афанасьев, Кузьмин (Арустамян 77), Мануковский, Алхазов (Лукьяновс 68), Амбарцумян, Лебеденко.
Главный тренер: Павел Гусев.

Предупреждения: Семенов 17, Кузьмин 27, Федоров 69.

Судья: Дмитрий Недвижай.

Ранее «Спартак-2» уступил «Шиннику».

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Все комментарии
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 20:05
Крылышки и Оренбург скоро вернутся в РПФЛ.
Kumertau
Kumertau
сегодня в 19:56
Молодцы ребята, проявили характер! Стадион великолепен, поле шикарное, ждем хороших выступлений в Премьер Лиге!
drug01
drug01
сегодня в 19:52
Важная победа!!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:51
Еле-еле
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 19:05
Енисей в отвал, Крылышки в РПФЛ.
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