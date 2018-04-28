«Байер» уступил «Штутгарту»

«Байер» дома уступил «Штутгарту» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
Леверкузен, стадион «Бай-Арена»
«Байер» - «Штутгарт» 0:1 (0:0)
Гол: Гентнер 67.
Незабитый пенальти: Аларио 16.
«Байер»: Лено, Йедвай, Рецос, Арангис, Баумгартлингер (Кисслинг 76), Беллараби (Брандт 68), Бендер (Кор 86), Хавертс, Аларио, Бэйли, Фолланд.
Главный тренер: Хайко Херрлих.
«Штутгарт»: Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Инсуа, Павар, Аого, Аскасибар, Гентнер, Томми (Озкан 46), Гинчек (Камински 78), Гомес (Донис 86).
Главный тренер: Тайфун Коркут.
Предупреждения: Баумгартлингер 29, Фолланд 86.
Судья: Тобиас Вельц.
Ранее «Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом».