Конте: «Стараемся оказывать давление на „Тоттенхэм“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Суонси».

«Мы хорошо отыграли, особенно в первом тайме. Во второй половине встречи больше оборонялись, играли по счету. Безусловно, нам необходимо было забивать еще, чтобы избежать нервной концовки, но мы не смогли использовать свои шансы.

Я не знаю, сможем ли мы оказаться по итогам сезона в четверке. Все, что нам остается делать, это побеждать в каждой следующей игре, а там уже посмотрим, где мы окажемся. Важно оказывать давление на „Тоттенхэм“», - сказал Конте.