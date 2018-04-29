Берхамов: «В концовке матча с „Анжи“ сработала психология - сели назад, но выдержали»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити96.21.28
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал1.4358.25
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д3.63.81.95
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 4:1 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М3.353.152.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан4.93.651.72
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи6.54.21.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.93.91.67
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М5.13.551.72
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА2.453.252.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно1.553.96.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель4.23.61.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам1.081123.5

Берхамов: «В концовке матча с „Анжи“ сработала психология - сели назад, но выдержали»

сегодня, 00:15
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов прокомментировал победу над «Анжи».

«Так получилось — забили первый гол, потом чуть сбавили, сели назад, пропустили. Потом удалось снова забить. А в конце, наверное, психология сработала — сели назад, был навал, но выдержали, смогли победить.У нас была установка держать мяч, но что-то не получилось. Начали бить вперёд. Когда бежали — в принципе, нормально играли. Думаю, устали в конце. „Анжи“ тоже нужны очки, ведь они в зоне вылета», - сказал Берхамов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аллегри: «Мы сделали еще один шаг на пути к Скудетто»
Сегодня, 00:51 2
Игуаин: «„Ювентус“ будет биться до последнего»
Сегодня, 00:32 6
Зидан: «В первом тайме мы сыграли идеально, а вот во втором у нас возникали проблемы»
Сегодня, 00:27 1
Фабрегас: «У „Челси“ есть возможность завершить сезон в первой четверке, нужно бороться»
Вчера, 23:29 3
Конте: «Стараемся оказывать давление на „Тоттенхэм“»
Вчера, 23:24 3
Клопп: «Против Салаха фолят чаще, чем против любого другого игрока АПЛ»
Вчера, 20:37 12
Обсудить
Все комментарии
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 00:53
Это не футбол - это люди приходят на стадион и платят деньги, чтобы увидеть, как 22+замены мужика бегают по полю и пинают какой-то круглый предмет. И это не только про этот хавноматч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100