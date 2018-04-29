Берхамов: «В концовке матча с „Анжи“ сработала психология - сели назад, но выдержали»

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов прокомментировал победу над «Анжи».

«Так получилось — забили первый гол, потом чуть сбавили, сели назад, пропустили. Потом удалось снова забить. А в конце, наверное, психология сработала — сели назад, был навал, но выдержали, смогли победить.У нас была установка держать мяч, но что-то не получилось. Начали бить вперёд. Когда бежали — в принципе, нормально играли. Думаю, устали в конце. „Анжи“ тоже нужны очки, ведь они в зоне вылета», - сказал Берхамов.