Зидан: «В первом тайме мы сыграли идеально, а вот во втором у нас возникали проблемы»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Леганесом» в чемпионате Испании.

«В первом тайме мы сыграли идеально, а вот во втором у нас возникали проблемы. Возможно потому, что многие игроки, вышедшие на поле, не так часто получают игровую практику. Но в целом, я доволен, мы заработали три очка.

Что касается ответной игры с „Баварией“, то в противостоянии с мюнхенской командой ничего еще не ясно. Нам предстоит сыграть еще один финал, нужно будет приложить немало усилий», - сказал Зидан.