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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Канте: «Нам уже есть что вспомнить о пребывании в России»

вчера, 16:33

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте заявил, что его национальная дружина ценит те условия, которые созданы для команды в России во время чемпионата мира. Команда базируется в подмосковной Истре.

«Все, в чем я пока участвовал, было очень хорошо организовано. В Истре нам помогает много человек, и мы это очень ценим. Нам уже есть что вспомнить о пребывании в России.

Да, Истра достаточно далеко от Москвы, и мы немного изолированы. Но мы знаем, для чего мы здесь. Мы должны сохранять концентрацию и идти к нашей цели - выиграть турнир или как минимум пройти как можно дальше. Честно, мы ценим время, проведенное у вас в стране», - отметил француз.

В 1/8 финала французы встретятся с аргентинцами, встреча пройдет 30 июня в Казани.

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Все комментарии
Avalanche85
Avalanche85
вчера в 19:23
Канте весьма скромный человек. Просто делает свою работу. И многие уважают его за это. И я в том числе. Просто мужик. Никогда не видел, чтоб он жаловался
Cules2013
Cules2013
вчера в 19:15
Канте всегда очень добрые и адекватные вью даёт.
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