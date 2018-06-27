Канте: «Нам уже есть что вспомнить о пребывании в России»

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте заявил, что его национальная дружина ценит те условия, которые созданы для команды в России во время чемпионата мира. Команда базируется в подмосковной Истре.

«Все, в чем я пока участвовал, было очень хорошо организовано. В Истре нам помогает много человек, и мы это очень ценим. Нам уже есть что вспомнить о пребывании в России.

Да, Истра достаточно далеко от Москвы, и мы немного изолированы. Но мы знаем, для чего мы здесь. Мы должны сохранять концентрацию и идти к нашей цели - выиграть турнир или как минимум пройти как можно дальше. Честно, мы ценим время, проведенное у вас в стране», - отметил француз.



В 1/8 финала французы встретятся с аргентинцами, встреча пройдет 30 июня в Казани.