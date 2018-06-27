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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Семин рассказал, когда Фарфан и Рыбус вернутся в расположение «Локомотива»

вчера, 16:41

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, когда вернутся в расположение команды польский защитник Мацей Рыбус и перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан

Во вторник сборная Перу обыграла в третьем матче группового этапа чемпионата мира команду Австралии (2:0), но выбыла из турнира, проиграв первые две встречи французам (0:1) и датчанам (0:1). А сборная Польши в четверг проведет свою третью игру на чемпионате мира против команды Японии, команда тоже выбыла из борьбы, проиграв первые две встречи сборным Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3).

«Мы разговаривали с Фарфаном, дали ему отпуск, в середине июля он вернется в команду. Травма была достаточно сложная, но все поправимо. Примерно в то же время вернется и Рыбус», - сказал Семин.

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Все комментарии
Цинклер - золотая ножка.
Цинклер - золотая ножка.
вчера в 21:08
Да уж меньше пакостей..., судьи, которые..., даже смотреть на экран не собираются ..., особенно когда Славяне играют...
Omaxa
Omaxa
вчера в 20:53
Про поляка сказать нечего, а перуанец добротный малый.
Байкал энергия
Байкал энергия
вчера в 19:27
Пусть отдохнут, полечатся и за работу, сезон трудным будет!!!
Ruzzik
Ruzzik
вчера в 17:53
Фарфан молодец, а Рыбус поляк.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 17:35
Удачи .
kts
kts
вчера в 16:58
Суровый мужик Фарфан. Вышел из комы и через месяц на тренировку ))))
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