Семин рассказал, когда Фарфан и Рыбус вернутся в расположение «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, когда вернутся в расположение команды польский защитник Мацей Рыбус и перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан.



Во вторник сборная Перу обыграла в третьем матче группового этапа чемпионата мира команду Австралии (2:0), но выбыла из турнира, проиграв первые две встречи французам (0:1) и датчанам (0:1). А сборная Польши в четверг проведет свою третью игру на чемпионате мира против команды Японии, команда тоже выбыла из борьбы, проиграв первые две встречи сборным Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3).



«Мы разговаривали с Фарфаном, дали ему отпуск, в середине июля он вернется в команду. Травма была достаточно сложная, но все поправимо. Примерно в то же время вернется и Рыбус», - сказал Семин.