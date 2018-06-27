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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип ПольшаПольша2.643.182.93
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Нисино: «Завтра постараемся показать японский стиль футбола»

вчера, 17:48
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша17:00 Не начался

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018 против Польши, который состоится 28 июня на стадионе «Волгоград-Арена». В день игры ожидается плюс 36 градусов по Цельсию.

«Когда я вчера прилетел с командой, то удивился, что здесь даже более влажно, чем я ожидал. Но я не увидел, чтобы игроки страдали от этой погоды, они не чувствуют себя измотанными или уставшими. Завтра мы постараемся владеть мячом и показать японский стиль футбола. Не считаем, что сборная Польши - непобедимая команда и ее оборону нельзя разбить.

Завтра будет влажная и жаркая погода, поэтому нам надо быть эффективными».

Японцев в этом матче поддержат порядка 3 тысяч болельщиков.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:30
Звучит угрожающе
Знаю где трофей
Знаю где трофей
вчера в 17:53
Симпатичная команда, удачи.
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