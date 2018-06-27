Нисино: «Завтра постараемся показать японский стиль футбола»

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018 против Польши, который состоится 28 июня на стадионе «Волгоград-Арена». В день игры ожидается плюс 36 градусов по Цельсию.

«Когда я вчера прилетел с командой, то удивился, что здесь даже более влажно, чем я ожидал. Но я не увидел, чтобы игроки страдали от этой погоды, они не чувствуют себя измотанными или уставшими. Завтра мы постараемся владеть мячом и показать японский стиль футбола. Не считаем, что сборная Польши - непобедимая команда и ее оборону нельзя разбить.

Завтра будет влажная и жаркая погода, поэтому нам надо быть эффективными».

Японцев в этом матче поддержат порядка 3 тысяч болельщиков.