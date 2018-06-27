На чемпионате мира в России установлен рекорд по количеству автоголов

Сегодня на российском чемпионате мира был забит седьмой автогол. Автором стал мексиканец Эдсон Альварес во время матча против Швеции (0:3).

Такое количество голов в свои ворота ранее на мировых первенствах не фиксировалось. Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ-1998 во Франции (шесть).

Несмотря на разгром, мексиканцы вышли в плей-офф ЧМ-2018 вместе со шведами.