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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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На чемпионате мира в России установлен рекорд по количеству автоголов

вчера, 19:18
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика0 : 3Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Сегодня на российском чемпионате мира был забит седьмой автогол. Автором стал мексиканец Эдсон Альварес во время матча против Швеции (0:3).

Такое количество голов в свои ворота ранее на мировых первенствах не фиксировалось. Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ-1998 во Франции (шесть).

Несмотря на разгром, мексиканцы вышли в плей-офф ЧМ-2018 вместе со шведами.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
вчера в 22:55
И автоголы, и пенальти, и без нуль-нуль - у нас одни рекорды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:57
Уже всяки-разны рекорды побиты, а сыграно чуть больше половины матчей.
Этот турнир войдёт в историю по всем параметрам! Знай наших!
Ruzzik
Ruzzik
вчера в 20:36
Никто не застрахован.
League1
League1
вчера в 19:43
Интересно проходит чемпионат в России.
Сплошные рекорды и нежданчики.
JamesR
JamesR
вчера в 19:41
А по пенальти что там? Есть рекорд? Вроде в каждом матче из ставят
Dominators
Dominators
вчера в 19:25
Дайте угадаю . Очередной рекорд установил Месси .Ура .
Accinit
Accinit
вчера в 19:22
Нервишки шалят, большая ответственность.
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