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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Тренер Южной Кореи: «Чувствую себя превосходно, но в то же время я опустошен»

вчера, 21:06
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Южной Кореи одержала сенсационную победу над Германией, но все же, как и немцы, покинула чемпионат мира-2018. Наставник корейской команды Шин Тэ-Йон подвел итоги встречи:

«Я себя чувствую превосходно, но в то же время опустошен. Вчера мы говорили о том, что у нас однопроцентный шанс выйти из группы, и я сказал своим игрокам бороться до конца. Германия - это лучшая сборная мира, она действующий чемпион и занимает первое место в рейтинге ФИФА. Они думали, что смогут нас победить, а я думал, что мы сможем воспользоваться этим. В итоге мы попали не в бровь, а в глаз».

Какой провал! Чемпионы едут домой

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Все комментарии
Glodor
Glodor
сегодня в 00:41
Короче, вас будут помнить лет сто.
cannongun
cannongun
вчера в 22:31
Молорик чувак
Maeak
Maeak
вчера в 21:47
Не смотря ни на что ,вы герои. Настоящие профессионалы своего дела.
DXTK
DXTK
вчера в 21:24
На родине станете героями, 5 баллов!!!
iNels
iNels ответил Ген Геныч
вчера в 21:21
Ген Геныч:
Корея на ЧМ было достойна выхода из группы.Все 3 матча она на проигрыш не наиграла!!!!!!!!
не, со шведами они достойны были не просто поражения, а досрочного вылета. вообще ниче не сделали. а вот 2 другие игры да - преобразились и выглядели сильно
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:14
Корея на ЧМ было достойна выхода из группы.Все 3 матча она на проигрыш не наиграла!!!!!!!!
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