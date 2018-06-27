Тренер Южной Кореи: «Чувствую себя превосходно, но в то же время я опустошен»

Сборная Южной Кореи одержала сенсационную победу над Германией, но все же, как и немцы, покинула чемпионат мира-2018. Наставник корейской команды Шин Тэ-Йон подвел итоги встречи:

«Я себя чувствую превосходно, но в то же время опустошен. Вчера мы говорили о том, что у нас однопроцентный шанс выйти из группы, и я сказал своим игрокам бороться до конца. Германия - это лучшая сборная мира, она действующий чемпион и занимает первое место в рейтинге ФИФА. Они думали, что смогут нас победить, а я думал, что мы сможем воспользоваться этим. В итоге мы попали не в бровь, а в глаз».

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