Лёв: «Не думаю, что для немецкого футбола наступили темные времена»

Рулевой сборной Германии Йоахим Лёв ответил на вопрос журналиста о будущем немецкого футбола:

«Наступили ли темные времена для немецкого футбола? Не думаю. До недавнего времени мы всегда оказывались в полуфиналах или финалах крупных турниров, среди четырех сильнейших команд, а сейчас мы выбыли и испытываем в этой связи грусть и разочарование.

Но у нас есть молодые, талантливые игроки, которые обладают большим потенциалом. Такое происходило и в других странах, нам просто надо сделать выводы и двигаться дальше».

Сборная Германии потеряла шансы на продолжение борьбы в ЧМ-2018 после поражения от Южной Кореи (0:2).

Какой провал! Чемпионы едут домой