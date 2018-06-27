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Лёв: «Не думаю, что для немецкого футбола наступили темные времена»

вчера, 21:20
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Рулевой сборной Германии Йоахим Лёв ответил на вопрос журналиста о будущем немецкого футбола:

«Наступили ли темные времена для немецкого футбола? Не думаю. До недавнего времени мы всегда оказывались в полуфиналах или финалах крупных турниров, среди четырех сильнейших команд, а сейчас мы выбыли и испытываем в этой связи грусть и разочарование.

Но у нас есть молодые, талантливые игроки, которые обладают большим потенциалом. Такое происходило и в других странах, нам просто надо сделать выводы и двигаться дальше».

Сборная Германии потеряла шансы на продолжение борьбы в ЧМ-2018 после поражения от Южной Кореи (0:2).

Какой провал! Чемпионы едут домой

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:15
Наступает время перемен.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 22:55
Не могу понять. Почему он всегда выпускал и не менял это бревно под названием Вернер? Хотя в атаке целая лесопосадка росла
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
вчера в 22:53
Для немецкого футбола нет, а для сборной да)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:35
Езжай домой крутить свои казявки
roboto
roboto
вчера в 22:02
    Triem
    Triem
    вчера в 21:41
    Ну это и ежу понятно. Другое дело мы надеялись, что немцы не вылетят из группы как французы, итальянцы и испанцы сразу после чемпионства!
    Dmitrii Borzunov
    Dmitrii Borzunov
    вчера в 21:36
    ))))))))
    Повторюсь, не грех!
    Ибо нефиг немцам на Русской Земле побеждать!!!
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 21:34
    конечно нет, но для поддержания тонуса конкретно тебя следует незамедлительно уволить за этот провал.
    ману дель мораль
    ману дель мораль
    вчера в 21:28
    Беспрецедентный позор. Но вне всяких сомнений, Германии это пойдет только на пользу. Немцы умеют делать выводы.
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