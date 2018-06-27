Мюллер: «Найти причины нашего провала сложно»

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер подвел итоги матча ЧМ-2018 против Южной Кореи (0:2):

«Я крайне разочарован. После игры со Швецией мы думали, что всё в наших руках, но сейчас я разбит. То, что в такой группе мы, чемпионы мира, финишируем четвёртыми, — провал. Найти причины этого сложно. Чемпионам мира всегда непросто с точки зрения соперников. Мы не смогли выдержать давления, будучи изученными соперниками под микроскопом».

После поражения немецкая команда лишилась шансов на выход в 1/8 финала.

Какой провал! Чемпионы едут домой