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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Мюллер: «Найти причины нашего провала сложно»

вчера, 21:27
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер подвел итоги матча ЧМ-2018 против Южной Кореи (0:2):

«Я крайне разочарован. После игры со Швецией мы думали, что всё в наших руках, но сейчас я разбит. То, что в такой группе мы, чемпионы мира, финишируем четвёртыми, — провал. Найти причины этого сложно. Чемпионам мира всегда непросто с точки зрения соперников. Мы не смогли выдержать давления, будучи изученными соперниками под микроскопом».

После поражения немецкая команда лишилась шансов на выход в 1/8 финала.

Какой провал! Чемпионы едут домой

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил ХУБУЛ
вчера в 23:06
ХУБУЛ:
Свинота, как получил жырный контракт так и играть перестал. Вот уже четыре года от него, что в клубе что в сборной толку не какого. Тошнит уже от его вечных не точных передач корявых движений и беспомощных тычков в сторону ворот. А то как он по полю пешком ходит и корчит рожу вообще смотреть противно.
Прям с языка слизал.
Vеnom
Vеnom
вчера в 22:59
Он реально деградировал после ЧМ-14..Ведь не зря физрук каталонский его в Баварии в запас отправил..Пас дать не может,не забивает,скорости нет..Сильно деградировал..
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 22:58
Свинота, как получил жырный контракт так и играть перестал. Вот уже четыре года от него, что в клубе что в сборной толку не какого. Тошнит уже от его вечных не точных передач корявых движений и беспомощных тычков в сторону ворот. А то как он по полю пешком ходит и корчит рожу вообще смотреть противно.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил vano-urman
вчера в 22:51
vano-urman:
Соккер, а когда это Корея третий забить успела? Я рано канал переключил?
Это бонус за победу над чемпионом.
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:18
Как в той песне, "Первая причина это ты..."
drug01
drug01
вчера в 22:10
Бывает и хуже!!!!
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov
вчера в 22:01
История их ничему не научила!
Нефиг вообще было ехать в Россию. Опять им дороги помешали и поставки запоздали и вообще не задалось всё!
vano-urman
vano-urman
вчера в 21:58
Соккер, а когда это Корея третий забить успела? Я рано канал переключил?
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
вчера в 21:49
Неуважение соперников и санкции.
Deville
Deville
вчера в 21:45
Просто с детства всех немцев пугают русскими танками, и медведями, они перенервничали и не вышли из группы.
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 21:41
Фраера вы, зазвездились, как Меся, а надо пахать.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:35
да зажрались вы, пижоны.
Faustello
Faustello
вчера в 21:32
ману дель мораль
ману дель мораль
вчера в 21:30
Не получилось у тебя даже гола забить на этом чм. Вот обломалась твоя серия по голам на чм............... звиздец просто
wingback
wingback
вчера в 21:29
Пучеглазие и кривоногость - вот и все причины...
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