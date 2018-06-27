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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Вермален: «Сборная Бельгии будет уделять особое внимание Кейну»

вчера, 21:50
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия21:00 Не начался

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален рассказал, кого его команде нужно опасаться в первую очередь в завтрашнем матче против Англии:

«Кейн забивает множество голов как за клуб, так и за сборную. Он один из лучших бомбардиров этого чемпионата. Мне кажется, он нападающий мирового уровня, и мы будем уделять ему особое внимание.

Сборные Панамы и Туниса, которые мы обыграли, не самые сильные соперники, но то, как мы играем в России, настраивает на оптимизм. Вообще, не стоит недооценивать подобные сборные - посмотрите на результаты группы, в которой играла сборная Германии».

Напомним, что и англичане, и бельгийцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:12
Бесполезно, хоть всю игру его держите, он найдет момент и перепишет гол Лукаку на себя.
Faustello
Faustello
вчера в 22:08
Уделять особое внимание по европейски - дарить цветы, улыбаться, комплемитировать всячески )))
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:54
Кейн особенно опасен когда находится с мячом в метре от пустых ворот и ему никто не мешает...
Пулково-2
Пулково-2
вчера в 21:53
Да играть вы будете осторожно, вам плевать на публику.
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