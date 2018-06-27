Вермален: «Сборная Бельгии будет уделять особое внимание Кейну»

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален рассказал, кого его команде нужно опасаться в первую очередь в завтрашнем матче против Англии:

«Кейн забивает множество голов как за клуб, так и за сборную. Он один из лучших бомбардиров этого чемпионата. Мне кажется, он нападающий мирового уровня, и мы будем уделять ему особое внимание.

Сборные Панамы и Туниса, которые мы обыграли, не самые сильные соперники, но то, как мы играем в России, настраивает на оптимизм. Вообще, не стоит недооценивать подобные сборные - посмотрите на результаты группы, в которой играла сборная Германии».

Напомним, что и англичане, и бельгийцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.