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Кимпембе: «Нет никого, кто мог бы остановить Месси на поле один в один»

вчера, 22:21
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина30.06.2018 в 17:00 Не начался

Защитник сборной Франции Преснель Кимпембе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Аргентины:

«Против аргентинцев будет очень сложный матч, потому что задета их честь. Нет никого, кто мог бы остановить Месси на поле один в один. Мы будем действовать с ним коллективно».

Голкипер «трехцветных» Стив Манданда рассказал о Лионеле Месси:

«Против него нужно обороняться компактно, плотными линиями. Он может все, мы знаем об этом, и все к этому готовы. Многие в нашей команде знают его, потому что играют либо вместе с ним в „Барселоне“, либо против него в чемпионате Испании. Мы знаем, что нам будет очень сложно, но у нас есть средства, чтобы хорошо защищаться».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:07
Кое у кого как обычно задымило при упоминании Месси)
NotoriousMc7
NotoriousMc7 ответил Так Себе Аналитик
вчера в 23:55
Так Себе Аналитик:
С чего это? Мне просто жалко, что с Аргентиной Франция сделает. Плохое завершение карьеры в сборной у галактического будет)
посмотрим
Vеnom
Vеnom
вчера в 23:43
Персофанка аргентинской блохи такая жалкая,как и игра своего идола)))))))
Ushangi
Ushangi
вчера в 23:32
Два в один не могут остановить!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Artuom
вчера в 23:23
Artuom:
Глупость. Уже были случаи, останавливали 1 в 1. В этом сезоне помню например Н'Зонзи из Севильи... в матче ни разу (3 или 4 попытки) Лео не смог 1 в 1 пройти его, каждый раз Н'Зонзи забирал мяч.
Кстати, были разговоры о покупке его в "Арсенал" зимой, помнишь?)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 23:19
    Artuom
    Artuom
    вчера в 23:17
    Глупость. Уже были случаи, останавливали 1 в 1.
    В этом сезоне помню например Н'Зонзи из Севильи... в матче ни разу (3 или 4 попытки) Лео не смог 1 в 1 пройти его, каждый раз Н'Зонзи забирал мяч.
    Vеnom
    Vеnom
    вчера в 22:53
    Остановить? Так он пещеход сам и стоит..Юве,Рома,Исландия и Хорватия не дадут соврать)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил BARCELONA-BEST
    вчера в 22:43
    BARCELONA-BEST:
    Пхахах горит)))
    С чего это? Мне просто жалко, что с Аргентиной Франция сделает. Плохое завершение карьеры в сборной у галактического будет)
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил Так Себе Аналитик
    вчера в 22:39
    Так Себе Аналитик:
    Часто его не остановить просто потому, что не найти на поле
    Ты Всю ночь не спала?))
    Опть Месси наказал вас глориков))
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил Так Себе Аналитик
    вчера в 22:38
    Так Себе Аналитик:
    Часто его не остановить просто потому, что не найти на поле
    Пхахах горит)))
    Major League Soccer
    Major League Soccer
    вчера в 22:37
    Это они еще с товарищем Кутеповым не пересекались.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:37
    Часто его не остановить просто потому, что не найти на поле
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    вчера в 22:32
    Боаьенг бы поспорил)) ахах
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