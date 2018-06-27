Кимпембе: «Нет никого, кто мог бы остановить Месси на поле один в один»

Защитник сборной Франции Преснель Кимпембе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Аргентины:

«Против аргентинцев будет очень сложный матч, потому что задета их честь. Нет никого, кто мог бы остановить Месси на поле один в один. Мы будем действовать с ним коллективно».

Голкипер «трехцветных» Стив Манданда рассказал о Лионеле Месси:

«Против него нужно обороняться компактно, плотными линиями. Он может все, мы знаем об этом, и все к этому готовы. Многие в нашей команде знают его, потому что играют либо вместе с ним в „Барселоне“, либо против него в чемпионате Испании. Мы знаем, что нам будет очень сложно, но у нас есть средства, чтобы хорошо защищаться».