Защитник сборной Мексики: «Нужно выжать максимум из той команды, которая у нас есть»

Сборная Мексики разгромно уступила шведам в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018, но вышла в плей-офф раунд со второго места. Защитник команды Мигель Лайюн подвел промежуточные итоги:

«Я знал, что мы пройдем, в любом случае мы первые две игры сыграли отлично, были лидерами в нашей группе - у нас были все возможности. Наша работа сделана, и это позволяет нам продолжить. Очень важно продолжать игру, у нас 23 футболиста - нужно выжать максимум из той команды, которая у нас есть».

В 1/8 финала мексиканцы сыграют с Бразилией.