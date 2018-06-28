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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип ПольшаПольша2.643.182.93
17:00 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип КолумбияКолумбия4.553.611.86
21:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БельгияБельгия2.63.163.19
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Прядкин: «Игра сборной Германии осталась непонятной»

сегодня, 00:12

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о сенсационном вылете сборной Германии с ЧМ-2018, а также о выходе сборной Бразилии в плей-офф раунд турнира:

«Никто этого не ожидал, и, думаю, для немцев это трагедия. Они выиграли Кубок Конфедераций неосновным составом, у них этих составов несколько, но их игра осталась непонятной. Всего два забитых мяча, последнее место в группе - не впечатляет.

По первым двум играм я был от бразильцев не в восторге, но сегодня они сыграли хорошо. Сербы хорошо оборонялись, но впереди у них не было креатива, ничего не создали. Был короткий пас, но никакой реализации, поэтому бразильцы победили заслуженно».

Какой провал! Чемпионы едут домой

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Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 00:22
Как и действия прядкина.
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