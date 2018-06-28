Прядкин: «Игра сборной Германии осталась непонятной»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о сенсационном вылете сборной Германии с ЧМ-2018, а также о выходе сборной Бразилии в плей-офф раунд турнира:

«Никто этого не ожидал, и, думаю, для немцев это трагедия. Они выиграли Кубок Конфедераций неосновным составом, у них этих составов несколько, но их игра осталась непонятной. Всего два забитых мяча, последнее место в группе - не впечатляет.

По первым двум играм я был от бразильцев не в восторге, но сегодня они сыграли хорошо. Сербы хорошо оборонялись, но впереди у них не было креатива, ничего не создали. Был короткий пас, но никакой реализации, поэтому бразильцы победили заслуженно».

Какой провал! Чемпионы едут домой