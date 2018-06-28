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Наставник сборной Швейцарии посетовал на недостаточную мотивацию в матче против Коста-Рики

сегодня, 00:41
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария2 : 2Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал результат матча ЧМ-2018 против Коста-Рики, в котором его команда не смогла довести дело до победы:

«Минимальная цель, которую нужно было выполнить, достигнута, сейчас нужно будет сконцентрироваться на следующем сопернике. Я хочу поздравить команду Коста-Рики, на этом чемпионате она росла от матча к матчу, создала немало сложностей для нас. Сегодня у нас, может быть, не хватило мотивации для победы.

Попробуем сохранить искру в игре со шведами. Может быть, болельщики, увидев зрелищный футбол, станут нам симпатизировать».

Завершив групповой этап на втором месте, швейцарцы встретятся в 1/8 финала со Швецией.

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сегодня в 00:45
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