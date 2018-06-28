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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Крстаич: «Благодарю моих игроков за жертву, которую они принесли на ЧМ-2018»

сегодня, 00:59
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич гордится своими футболистами, несмотря на поражение от Бразилии и невыход в плей-офф ЧМ-2018:

«Хотел бы поздравить соперника с заслуженной победой, а также поблагодарить моих игроков за то, что они сделали, за напряженную борьбу, за жертву, которую они принесли на этом турнире. Я думаю, что игроки отдали все для того, чтобы победить, мы приехали сюда, чтобы показать, на что способны, поэтому мы можем быть удовлетворены тем, как наши игроки отнеслись к делу. Большинство моих футболистов сыграли по 50 матчей в клубном сезоне, так что я удовлетворен, мои ребята полностью выложились, хотя где-то можно было сыграть лучше.

Бразильцы контролировали мяч, мы так и рассчитывали, чтобы уходить в контратаки. Мы неплохо делали это в первом тайме, но нам забили гол, мы пытались переигрывать их, играли высокими передачами, но очень тяжело выигрывать такие матчи против таких команд».

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