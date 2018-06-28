Аленичев: «Сборную Испании можем превзойти только за счёт чуда. Они точно нам забьют»

Экс-игрок сборной России, ныне главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча российской национальной команды против сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018:

«Наши шансы в этом матче оцениваю как минимальные. Думаю, многие со мной согласятся, что Испания – это один из фаворитов чемпионата мира. Первая игра „Красной фурии“ на турнире с португальцами остаётся пока самой яркой на всем ЧМ. В матче с Марокко испанцы сделали ничью, но мячом владели больше. И против наших у них тоже будет подавляющее преимущество в этом компоненте. Если честно, даже трудно представить, за счёт чего можем превзойти такую команду. Только если чудо случится, но я в него не верю.

Сборная России выберет тактику игры на контратаках, это однозначно. Построим свой футбол от обороны. Но соперник, уверен, найдёт брешь в нашей защите. Испания обладает набором высококвалифицированных исполнителей, очень техничных, классно взаимодействующих друг с другом. Не сомневаюсь, что они создадут массу проблем, несмотря на плотность на нашей половине поля.

Конечно, Кутепов вряд ли остановит Диего Косту. Хотя всякое может быть – вдруг спартаковец поймает кураж и вообще ничего не позволит сделать форварду? Но сильно сомневаюсь. Таких, как Диего Коста, не под силу остановить не только россиянам, но и более сильным сборным. Это мастер, способный решать эпизоды в одиночку, крайне опасен при подачах с флангов, „стандартах“. Словом, Илье придётся против натурализованного бразильца очень и очень сложно.

И Игнашевичу будет трудно, несмотря на колоссальный стаж в футболе. Испанцы точно забьют, абсолютно уверен, ведь помимо Диего Косты есть блестящая средняя линия, где центральные полузащитники внезапно включаются из глубины в штрафную. Те же Иско и Иньеста создадут много моментов у ворот Акинфеева. Так что не стоит зацикливаться только на Диего Косте».

Ранее защитник «Рубина» и сборной России Владимир Гранат оценил шансы национальной команды в матче с Испанией как 50 на 50.