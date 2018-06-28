Джуру: «Мне нет разницы, с кем играть в 1/8 финала. Швеция? Хорошо»

Защитник «Антальяспора» и сборной Швейцарии Йохан Джуру после ничьей с Коста-Рикой (2:2) прокомментировал выход своей команды в раунд плей-офф ЧМ-2018, а также отметил высокий уровень организации турнира:

«Все матчи в группе были непростыми для нас, но я рад, что мы прошли дальше и будем играть в 1/8. Для всех команд игра в группе стала непростой, даже для Франции. Что касается следующего матча, то мне нет разницы против кого играть. Швеция? Хорошо, Швеция.

Нам всем очень нравится в России, шикарные стадионы – отличная атмосфера и организация. Всё на высшем уровне. Пока не было возможности посмотреть достопримечательности, но думаю, что ещё сделаю это».