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Хедира: «Мы, лидеры сборной, должны первыми нести ответственность за вылет Германии»

сегодня, 06:12
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира после поражения от Южной Кореи (0:2):

«Сейчас один из самых тяжёлых моментов для всей команды и лично для меня.

Перед началом турнира мы говорили, что чемпионы мира сформируют костяк команды и поведут её вперёд. Лидеры сборной должны первыми взять на себя ответственность за этот провал. Наших стараний было недостаточно, я прошу прощения.

Последние 10 лет сборная Германии показывала исключительные результаты. В каком-то смысле после такого всегда можно ожидать крушения. Вот теперь оно и настало».

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 16:01
Ну, с такой медленной ходьбой по полю врядли можно считать тебя лидером, Сами!
Adolf33
Adolf33 ответил Сливки общества
сегодня в 15:38
Сливки общества:
Особенно ты, Хедира, лидер сборной, пешком по полю. Единственный матч, который выиграли, прошел без тебя и без остальных таких же "лидеров".
Никогда не понимал привязанности Лева к нему, Озилу, Гюндогану...
Есть же классные молодые игроки, которые без суеты и громких слов взяли КК.
Сливки общества
Сливки общества
сегодня в 12:26
Особенно ты, Хедира, лидер сборной, пешком по полю. Единственный матч, который выиграли, прошел без тебя и без остальных таких же "лидеров".
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
сегодня в 11:29
Вот такой сейчас уровень футбола,даже чемпионы могут быть битыми,на поле нужно вкалывать еще больше,если ты чемпион,а не катать в пределах обычного матча,потеть и суетиться все могут,а творить через боль только кто лучше играет.)А ведь в сборной Германии играют талантливые и гениальные футболисты,и так уныло сыграть,это просто огромная глыба в их огород.)
Знатог
Знатог ответил Морозовский
сегодня в 10:00
Морозовский:
Лидеры сборной должны первыми пересесть с НЕМЕЦКОЙ МАШИНЫ на подержанные жигули.
Нихт, на корейской будем ездить.
weinmar
weinmar
сегодня в 09:36
Никогда не понимал этой фразы - берем ответственность на себя! Я понимаю, когда платишь штраф за свои ошибки, тебя лишают свободы или наказывают физически. А просто покаяться и ходить с унылым видом это разве понести ответственность? Просто слова...
А саму сборную жаль! Что-то странное с ней приключилось.
Vеnom
Vеnom
сегодня в 09:32
Хедира поплыл..До завоевания Десимы был шикарным опорником,а потом травмы,и это уже средний игрок..Озил свою гениальность потерял из-за лени..
Accinit
Accinit
сегодня в 09:06
Теперь на Берлин.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 08:56
Кстати, я бы не сказал, что Германия в матчах с Мексикой и Ю.Кореей валяла дурака на поле. Самоотдача была на высшем уровне, но... Иногда, к сожалению, такое случается, когда мяч упорно не идет в ворота соперника, что и случилось с немцами. Всего один гол азиатам - и все в порядке. Сочувствую...
Знатог
Знатог
сегодня в 08:50
Мы сыграли лучше чемпионов мира. Значит мы- чемпионы мира?
Знатог
Знатог ответил galem72
сегодня в 08:49
galem72:
А ведь предлагал же ему билеты домой шведский журналист. Зря отказался, на 16-е июля замахнулся... ))
А что, могут и 16 июля уехать, как и обещали.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 07:33
Лидеры сборной должны первыми пересесть с НЕМЕЦКОЙ МАШИНЫ на подержанные жигули.
berda2003
berda2003
сегодня в 07:09
немецкая машина вначале притормозила, и заглохла...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:42
Вы лидеры сборной первыми должны нести...чемоданы на вокзал...
galem72
galem72
сегодня в 06:41
А ведь предлагал же ему билеты домой шведский журналист. Зря отказался, на 16-е июля замахнулся...
))
Artak78
Artak78
сегодня в 06:36
Причиной провальному выступлению Германии, послужила недооценка соперников, за что и поплатились. А первыми нести ответственность за вылет Германии, должен Лёв, который возомнил из себя непревзойденным тренером, ну а потом уже корявые "лидеры".
grafff
grafff
сегодня в 06:30
Расстрелять!!!!!
Ron09
Ron09
сегодня в 06:21
Почему не взяли Сане загадка
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