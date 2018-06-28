Хедира: «Мы, лидеры сборной, должны первыми нести ответственность за вылет Германии»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира после поражения от Южной Кореи (0:2):

«Сейчас один из самых тяжёлых моментов для всей команды и лично для меня.

Перед началом турнира мы говорили, что чемпионы мира сформируют костяк команды и поведут её вперёд. Лидеры сборной должны первыми взять на себя ответственность за этот провал. Наших стараний было недостаточно, я прошу прощения.

Последние 10 лет сборная Германии показывала исключительные результаты. В каком-то смысле после такого всегда можно ожидать крушения. Вот теперь оно и настало».