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Тиаго Силва: «Во всех трёх матчах Бразилия временами испытывала трудности»

сегодня, 06:56
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Тиаго Силва прокомментировал победу над Сербией (2:0) и выход своей команды в плей-офф ЧМ-2018:

«В моменты, когда Бразилии приходилось несладко, мы сосредотачивались на том, чтобы пресечь атаки команды соперника. Затем нам удалось забить второй мяч. Мой гол был результатом долгих совместных тренировок с Неймаром, который подал мне на ближнюю штангу. Мы рады, что они оказались плодотворными.

С первого до последнего матча в группе наша команда временами испытывала трудности. Нам пришлось нелегко, но я думаю, что самое главное – это то, что команда знала, как справляться с атаками соперников. Это то, о чём нам говорит Тите. Необходимо знать, как переживать натиск соперника».

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Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 10:17
Адаптировалась, скоро всех громить будет.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 06:59
Толи ещё будет.
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