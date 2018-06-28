Тиаго Силва: «Во всех трёх матчах Бразилия временами испытывала трудности»

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Тиаго Силва прокомментировал победу над Сербией (2:0) и выход своей команды в плей-офф ЧМ-2018:

«В моменты, когда Бразилии приходилось несладко, мы сосредотачивались на том, чтобы пресечь атаки команды соперника. Затем нам удалось забить второй мяч. Мой гол был результатом долгих совместных тренировок с Неймаром, который подал мне на ближнюю штангу. Мы рады, что они оказались плодотворными.

С первого до последнего матча в группе наша команда временами испытывала трудности. Нам пришлось нелегко, но я думаю, что самое главное – это то, что команда знала, как справляться с атаками соперников. Это то, о чём нам говорит Тите. Необходимо знать, как переживать натиск соперника».