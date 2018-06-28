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Милинкович-Савич: «Каждый день я читал какие-то слухи, но я ничего не планировал»

сегодня, 11:45

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

«Сперва мне нужно немного отдохнуть. Потом я вернусь в Рим. Я буду счастлив, если останусь в „Лацио“, так как всем там доволен, к тому же у меня есть действующий контракт.

Каждый день я читал какие-то слухи, но я ничего не планировал на будущее. Сначала мне нужно немного отдохнуть, а потом посмотрим».

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Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Red_team
сегодня в 16:38
Даже самые проверенные ресурсы , в 70 процентах случаях пишут чушь собачью . Когда новостей нет , их надо придумывать , иначе рейтинг будет падать . Тот же случай с Мадридом , никто даже близко не угощал кто будет тренером Реала
Red_team
Red_team ответил Рауль и Зидан
сегодня в 15:07
Рауль и Зидан:
Я не думаю что МЮ предлагал 110 , это все слухи . Боссы Лацио и за 80 продадут если кто то предложит . В своё время они и Кейта за 100500 Лямов продавали , в итоге ушёл в Монако за 40 миллионов . То же самое и про Андерсона писали , в итоге затух в Лацио и никому не нужен
Не знаю, на многих проверенных ресурсах читал про 110 лямов, а Лолито хочет 150(только что загуглил)
Но Серега реально не более 50-ти стоит при его игре
Фред намного круче даже с учетом того что не играет на ЧМ(хотя сборные несопоставимы, у бразилов в основу намного сложнее попасть) и его за 60 взяли
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Red_team
сегодня в 15:05
Тем более ему не 17-18 лет , а 23 года . В это время японца всех сметал в Италии , а Савич просто хорошо играет
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Red_team
сегодня в 15:03
Я не думаю что МЮ предлагал 110 , это все слухи . Боссы Лацио и за 80 продадут если кто то предложит . В своё время они и Кейта за 100500 Лямов продавали , в итоге ушёл в Монако за 40 миллионов . То же самое и про Андерсона писали , в итоге затух в Лацио и никому не нужен
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 13:28
Кроме как с Коста Рикой в других матчах никак не показал. Да если за него давать такие деньги которые просит Лацио то за Головина раза в два больше надо.
Red_team
Red_team
сегодня в 12:04
Пхаха, да кто за него заплатит 130-140 лямов(или сколько там Лацио просили?) Лолито - алчный лопух, нужно было в МЮ отдавать за 110, а теперь будет торчать и чахнуть как Фелипе Андерсон, потом в условный ВХ почешет. К тому же Савич - вполне обычный увалень, абсолютно ничего выдающегося, На ЧМ вообще никакой был. Вот теперь понимаю, что МЮ пронесло с этой покупкой =)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:02
Кстати, и вчера на поле Савич в очередной раз подтвердил, что никуда переходить не планирует, с такой игрой его только в Албанию возьмут.
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