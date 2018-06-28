Милинкович-Савич: «Каждый день я читал какие-то слухи, но я ничего не планировал»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.



«Сперва мне нужно немного отдохнуть. Потом я вернусь в Рим. Я буду счастлив, если останусь в „Лацио“, так как всем там доволен, к тому же у меня есть действующий контракт.



Каждый день я читал какие-то слухи, но я ничего не планировал на будущее. Сначала мне нужно немного отдохнуть, а потом посмотрим».