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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Новую базу для «Ростова» построят возле стадиона «Ростов-Арена» до 2023 года

сегодня, 13:47

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что новую базу для футбольного клуба «Ростов» создадут возле построенного к чемпионату мира стадиона «Ростов-Арена», который после мирового первенства станет домашней ареной клуба.

«Здесь будут построены дополнительные тренировочные поля, база футбольного клуба для проживания и восстановления, все это в непосредственной близости от „Ростов-Арены“», - рассказал он, добавив, что строительство будет точно завершено до 2023 года, но закончить его постараются к 2021 году.

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил ermak6848
сегодня в 16:38
ermak6848:
База - Хорошо, у команды финансовые есть проблемы , а здесь как ???
А когда это кого смущало ,сказал же министр с фамилией , которому я бы и 1 руб не доверил бы ....Значит построят ...Не все жулики с Курбаном свалили ...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:51
База - Хорошо, у команды финансовые есть проблемы , а здесь как ???
Аксинья
Аксинья ответил борька
сегодня в 15:46
борька:
Левый берег Дона
Я это знаю - просто с китайским акцентом...
борька
борька ответил Аксинья
сегодня в 15:44
Аксинья:
Привет! Ну тогда клуб назовут "Ле Бер Дон"
Левый берег Дона
Аксинья
Аксинья ответил борька
сегодня в 15:42
борька:
И в 2023 году ФК Ростов поменяет хозяина и будет носить гордое название ЛеБерДон! Ходят слухи, что китаец хочет купить клуб!
Привет! Ну тогда клуб назовут "Ле Бер Дон"
борька
борька
сегодня в 15:40
И в 2023 году ФК Ростов поменяет хозяина и будет носить гордое название ЛеБерДон! Ходят слухи, что китаец хочет купить клуб!
Заброда
Заброда
сегодня в 15:14
Зачем пердивному ростову новая база, никакой логики?
drug01
drug01
сегодня в 14:57
Какие хорошие новости
Аксинья
Аксинья ответил Dominators
сегодня в 14:42
Dominators:
Неет .Тут торчат красно -белые уши .
Поверь мне...Уж я запросто отличу свиные уши от ушей полудохлого баклана...
Dominators
Dominators ответил Аксинья
сегодня в 14:36
Аксинья:
Какая Сибирь? Это СТЕПАН-БАКЛАН изобрел новую тактику маскировки...
Неет .Тут торчат красно -белые уши .
Аксинья
Аксинья ответил Dominators
сегодня в 14:32
Dominators:
К этому времени твоя Сибирь станет коллективом физкультуры .Ростов жил ,жив и будет жить .
Какая Сибирь? Это СТЕПАН-БАКЛАН изобрел новую тактику маскировки...
Dominators
Dominators ответил Abverin
сегодня в 14:24
Abverin:
К этому времени ростов уже расформируют, как Амкар.
К этому времени твоя Сибирь станет коллективом физкультуры .Ростов жил ,жив и будет жить .
Аксинья
Аксинья ответил Виталий Лостов
сегодня в 14:05
Не отнимай корм у кота Ахилла...
Abverin
Abverin
сегодня в 13:54
К этому времени ростов уже расформируют, как Амкар.
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