Новую базу для «Ростова» построят возле стадиона «Ростов-Арена» до 2023 года

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что новую базу для футбольного клуба «Ростов» создадут возле построенного к чемпионату мира стадиона «Ростов-Арена», который после мирового первенства станет домашней ареной клуба.



«Здесь будут построены дополнительные тренировочные поля, база футбольного клуба для проживания и восстановления, все это в непосредственной близости от „Ростов-Арены“», - рассказал он, добавив, что строительство будет точно завершено до 2023 года, но закончить его постараются к 2021 году.