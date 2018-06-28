Маттеус: «Российские болельщики должны быть довольны выступлением своей команды»

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением об игре сборной России на чемпионате мира 2018.

«Я не удивлен тому, что сборная России вышла в следующий этап. У них есть характер, они проводят домашний чемпионат мира. Уругвай – сильная команда, заканчивать игру российской команде пришлось вдесятером. Я думаю, что российские болельщики должны быть довольны выступлением своей команды и поддержать её против Испании, одного из главных фаворитов турнира. Не нужно забывать, что в футболе возможно всё, главное – верить».



Сборная России на групповом этапе обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и проиграла уругвайцам (0:3). Команда заняла второе место в группе A и впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.