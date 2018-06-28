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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Маттеус: «Российские болельщики должны быть довольны выступлением своей команды»

сегодня, 14:14

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением об игре сборной России на чемпионате мира 2018.

«Я не удивлен тому, что сборная России вышла в следующий этап. У них есть характер, они проводят домашний чемпионат мира. Уругвай – сильная команда, заканчивать игру российской команде пришлось вдесятером. Я думаю, что российские болельщики должны быть довольны выступлением своей команды и поддержать её против Испании, одного из главных фаворитов турнира. Не нужно забывать, что в футболе возможно всё, главное – верить».

Сборная России на групповом этапе обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и проиграла уругвайцам (0:3). Команда заняла второе место в группе A и впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.

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Все комментарии
дурман
дурман
сегодня в 15:03
Звучит как прощальная речь
Goger90
Goger90
сегодня в 14:31
Пока умеренная удовлетворённость, смазанная неудачей против Уругвая. Если Испанию пройдут, тогда уже можно говорить о том, что мы довольны.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 14:22
Лимит везения исчерпан! С Испанией те же 0:3 . Вообще с чего эйфория у болел понять не могу. Наши полуфабрикаты ток воспользовались тем что цену подняли на них . И то по чему то уверен Головин с трудом уедит в топ чемпионат , остальные останутся. Деньги не пахнут))))))))))) лоботрясы
cska.78
cska.78
сегодня в 14:20
Всегда хочется большего!
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