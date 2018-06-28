Екатеринбург во время матчей ЧМ-2018 посетили 100 тыс. туристов

Екатеринбург за время проведения матчей чемпионата мира 2018 посетили 100 тысяч туристов, как и ожидалось.



«Болельщики, журналисты и просто туристы из самых разных стран мира приезжали в наш регион ради чемпионата мира. Предварительная оценка – 100 тысяч гостей, которых заинтересовали матчи, состоявшиеся во время ЧМ на Урале», – сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.