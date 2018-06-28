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Екатеринбург во время матчей ЧМ-2018 посетили 100 тыс. туристов

вчера, 16:31

Екатеринбург за время проведения матчей чемпионата мира 2018 посетили 100 тысяч туристов, как и ожидалось

«Болельщики, журналисты и просто туристы из самых разных стран мира приезжали в наш регион ради чемпионата мира. Предварительная оценка – 100 тысяч гостей, которых заинтересовали матчи, состоявшиеся во время ЧМ на Урале», – сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:15
ЧМ-2018 сделал хорошую рекламу Екатеринбургу.
Пора местной футбольной команде выходить в еврокубки.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:07
Каждый год столько приезжало бы.
Гостиницы же для кого-то строили.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:49
ну чтож поди городская казна подросла и бизнес поимел денюшку...
Faustello
Faustello
вчера в 16:39
Демографический взрыв в ЕКТ!
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:37
Посмотрев на заполняемость трибун "Екатеринбург Арены" приходишь к выводу что они приезжали отнюдь не за футболом...
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