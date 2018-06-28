Агент Дзолы опроверг переговоры с «Челси»

Агент бывшего футболиста «Челси» Джанфранко Дзолы опроверг информацию о переговорах между его клиентом и лондонским клубом по поводу возможного назначения 51-летнего итальянца спортивным директором. Ранее ходили разговоры, что Дзола возьмет на себя эту роль, если Маурицио Сарри станет новым главным тренером лондонского клуба.

«Я столько раз слышал, что завтра будет тот самый день, когда Сарри и „Челси“ подпишут контракт, но этот день так и не настал.



У Дзолы нет никаких соглашений с лондонским клубом. В настоящий момент мы ждем, когда Сарри подпишет контракт с „Челси“. Если это случится, то Дзола и Сарри смогут поговорить о возможном сотрудничестве».